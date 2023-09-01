Şile'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Denizlerdeki av yasağının son bulması nedeniyle Şile Belediyesi de su ürünleri av sezonu başlangıcını Şile Limanında düzenlenen gelenekselleşmiş etkinlik ile kutladı.

Şile Belediyesi de su ürünleri av sezonu başlangıcını Şile Limanında düzenlenen gelenekselleşmiş etkinlik ile kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programa Şile İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra Liman Başkanı Ahmet Serkan Yılmaz, Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ahmet Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum amirleri, muhtarlar ile balıkçı esnafı, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekneler dualarla denize uğurlandı

Düzenlenen törende Şileli balıkçı tekneleri “Vira Bismillah!” diyerek dualar eşliğinde denize uğurlandı. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, bol ve bereketli bir sezon dilekleri ile ağlarını Şile denizine bıraktılar. Şile’nin denizcilik kültürünü ve balıkçılığını yücelten bu anlamlı etkinlik, bol ve bereketli bir av sezonunun müjdecisi oldu. Özellikle Şile Palamudu ile ün kazanmış olan Şile, yeni av sezonuna büyük umutlarla başladı.

“Tüm esnafımıza şimdiden bereketli bir av sezonu diliyorum”

Törende konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu gece itibariyle başlayacak olan balıkçılık av sezonu öncesinde dualar eşliğinde balıkçılarımızı ve ekmek teknelerimizi Karadeniz’in maviliklerine uğurladık. 72 Km’lik sahil bandıyla, özellikle sonbahardaki eşsiz gün batımıyla, doğal güzellikleri ve lezzetli deniz mahsulleri mutfağı ve bir marka olan Şile Palamudu ile bir deniz ve turizm kenti olan Şile’den tüm komşularımıza ve misafirlerimize selam ediyoruz. İnşallah bu yılda diğer bir marka değerimiz olan Şile Palamudumuz bol olur ve biz de Şile Palamudu Festivalimizin ikincisini daha görkemli şekilde icra eder, balığımızı kıymetli hemşehrilerimizle de paylaşabiliriz” dedi.

“Denize ve balığa adanmış hayatlar”

İstanbul’un en önemli balıkçılık merkezlerinden olan Şile, geçmişten günümüze derin bir denizlik kültürünü de beraberinde getiriyor. Şile Belediyesi, su ürünleri av sezonunun başlamasıyla beraber, uzun yıllardır ömrünü denize ve balığa adamış balıkçılarla yapılan röportajların yer aldığı “Denize ve Balığa Adanmış Hayatlar” videosunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Video, Şile’nin denizle bütünleşmiş yaşam tarzını yansıtan balıkçılar ve ailelerinin samimi röportajlarına dayanıyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar süren özverili çalışmalarını ve denizle kurdukları özel bağı anlatarak, denize ve balığa adanmış bu hayatları gözler önüne seriyor. Şile Belediyesi, deniz ve balığa adanmış bu yaşamları koruma ve bu önemli kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma çabalarına devam ediyor.