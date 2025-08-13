Şile'de denizde akıntıya kapılan vatandaşı cankurtaranlar kurtardı

Şile sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Şile Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle verilen yüzme yasağına aldırış etmeyen bir kişi, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kaybolan vatandaş kıyıya dönemeyince çevredekiler durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaranlar, denizde çırpınan kişiyi kıyıya çıkararak kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.