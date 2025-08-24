Şile'de denizde erkek cesedi bulundu

Şile Harmankaya çevresindeki koyda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ATV ile bölgeye gelen bir kişi denize girdiği sırada dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde hareketsiz halde bulunan kişi ekiplerce çıkarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, Korucuköy Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Okan’a ait olduğu tespit edildi. 22 Ağustos 1979 doğumlu olan Okan’ın, olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Okan’ın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.