Şile'de Ekin Uzunlar rüzgarı

Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, yaz sonu konserleri etkinliği bünyesinde Şile Ağva’da sahne aldı. Şile Belediyesinin organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar konserde doyasıya eğlendi.

Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar Ağva’da Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi. Uzunlar, sahne performansıyla izleyicilerine neşeli dakikalar yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde renkli görüntüler oluştu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ekin Uzunlar’a Şile Bezinden üretilmiş özel hediyeler ile çiçek takdim etti. Öte yandan konser kemençe eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

Programla ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu konserle birlikte yaza veda ediyoruz. Yaza veda konserlerimizin son sanatçısı Ağva’da Ekin kardeşimiz. Bu konserde Ekin ile eğlenip yaza veda edeceğiz. Ümit ediyorum vatandaşlarımız bu yaz boyunca eğlenmişlerdir. Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan sıkıntıların üzerine bir nebze de olsa vatandaşlarımızın mutlu olabilmesi için Temmuz ve Ağustos aylarında gerek Şile’de gerekse Ağva Meydanımızda sanatçılarımızı ağırladık” diye konuştu.