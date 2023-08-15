Şile'de festival coşkusu devam ediyor: Şile bezi ritüeli yapıldı

Şile Belediyesi tarafından 14-20 Ağustos tarihlerinde planlanan “Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” devam ediyor. Şile’nin coğrafi tescilli ürünü olan dünyaca ünlü Şile bezinin yapım aşaması Şile sahilinde tüm ritüelleri ile gösterildi. Başkan İlhan Ocaklı, Şile bezini Karadeniz sularında yıkayarak ritüele katıldı.

Şile Belediyesinin 14-20 Ağustos tarihlerinde düzenlediği 34’üncü “Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. Şile bezinin yapım aşamalarının gösterildiği etkinlik ile başlayan festival Şile Bezi paneli ile devam etti. Şile Ala Kadınlar Plajı’nda yapılan etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Başkan Ocaklı, denize girerek Şile bezini deniz suyunda yıkama törenine eşlik etti. 100 metre uzunluğunda açılan Şile bezi, ustaları tarafından denize sokularak yıkandı. Ritüelin ardından panel düzenlendi. Şile bezinin yapım aşamasındaki tüm süreçleri, tasarım uygulamaları, moda konuları, kök boya ve Şile bezi doğa saygısı gibi başlıklar altında düzenlenen panelde akademisyenler ve usta öğreticiler söz aldı.

“Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu sene 34’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizde birbirinden güzel ritüellerin gerçekleştiği, akademisyenlerimizin paylaşımda bulunduğu ve sanatçılarımızla coştuğumuz güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Şile bezinin ritüelinin bugün burada bu alanda yaşatıldığı ve anlatıldığı, gerçekten zor ve meşakkatli sürecin hikayesini burada paylaşıyoruz.” dedi

“Asıl özelliği el emeği olması”

Şile bezi ustası Ezgi Onay, “Şile bezi önce iplik halinde yıkanıyor daha sonra Karadeniz’in tuzlu suyunda yıkanıyor ve onun dayanıklılığını sertliğini sağlıyor. Önce ipliklerimiz kumaş haline geliyor, yıkandıktan sonra da dikim haline geliyor. Asıl özelliği el emeği olması.” şeklinde konuştu.