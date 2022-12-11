Şile'de martıya hayat kurtaran müdahale
Şile'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, naylon poşete dolanıp ağa takılan martıyı kurtardı.
Şile’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, naylon poşete dolanıp ağa takılan martıyı kurtardı.
Şile Ayazma Plajı’nın 30-40 metre açıklarında martının naylon poşete dolanıp ağa takıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı KB-4320 botu, kısa sürede bölgeye ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı naylon poşet ve ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen hayvan, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.