Şile'de Murat Dalkılıç rüzgarı esti
Şile Belediyesi'nin düzenlediği '34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali' birbirinden renkli etkinlikler ve Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Festivalde Dalkılıç'ın şarkıları ile Şileliler doyasıya eğlendi.
Şile Belediyesi’nin düzenlediği “34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” birbirinden renkli etkinlikler ve Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Festivalde Dalkılıç’ın şarkıları ile Şileliler doyasıya eğlendi.
Şile Belediyesi’nin 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği “Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” devam ediyor. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “Yıldızlara Nakşetmek” adlı performansıyla başlayan festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Geceye ise Murat Dalkılıç konseri damga vurdu. Sevilen sanatçı sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.