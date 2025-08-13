Şile'de ormanlık alana uçan otomobil kaldırıldı
Şile Otoyolu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ormanlık alana düşen otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Şile Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alana uçması sonucunda Yelda Karaduman (40) hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından, hurdaya dönen araç, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. O anlar havadan görüntülendi.
Kazada hayatını kaybeden Karaduman’ın öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.