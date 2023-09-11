Şile'de renkli Vosvos araçlar bir araya geldi

Geleneksel hale gelen ve bu sene 27'ncisi düzenlenen 'En Cicimiz Vosvos Festivali Şile'de renkli görüntülere sahne oldu.

Şile'de renkli Vosvos araçlar bir araya geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Geleneksel hale gelen ve bu sene 27’ncisi düzenlenen “En Cicimiz Vosvos Festivali" Şile’de renkli görüntülere sahne oldu.

Bu sene 27’ncisi düzenlenen “En Cicimiz Vosvos Festivali", 2 gün boyunca İstanbul Şile ormanlık mesire alanında gerçekleşti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 250’nin üzerinde Vosvos severler, birbirinden renkli vosvos araçlarıyla, görsel şölen yaşattılar. Etkinlik çerçevesinde Trak yarışı, Vosvosla penaltı yarışması ve en cici en orjinal Vosvos yarışmaları yapıldı.

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