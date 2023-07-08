Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı

Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı
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Şile’de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Şile Hacıllı deresinde, aşırı yağan yağmur sonrası köprünün altı tıkandı. Yağmur sularının yükselmesiyle de kamp yaparken mahsur kalan 2 kişi helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kamp yapan 2 kişi, yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki 2 kişi helikoptere bölgeden alınarak çıkarıldı. Tarım alanları su altın kalırken, kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

“Can kaybı yok, 2 kişi kurtarıldı”

Hacılı köyü muhtarı Hüseyin Sarı, “İzmit tarafından gelen yağmur sularının yükselmesiyle sabah saatlerinde sel bastı. Barakada bulunan 2 kişi ağaçlara çıktı. İtfaiye ekipleri ve helikopter yardımıyla kurtarıldı. Can kaybı yok çok şükür” diye konuştu.