Şile'de selin bıraktığı hasar, sular çekilince ortaya çıktı
İSTANBUL (İHA) – Şile Ağva'da dün deniz ve derenin taşması sebebiyle meydana gelen selin ardında bıraktığı tahribat, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Devrilen ağaçlar ve banklar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
İSTANBUL (İHA) – Şile Ağva’da dün deniz ve derenin taşması sebebiyle meydana gelen selin ardında bıraktığı tahribat, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Devrilen ağaçlar ve banklar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yerel yağış uyarılarının ardından, dün derelerin ve denizin yükseldiği Şile Ağva’da sokaklar, iş yerleri, balıkçı tekneleri sular altında kaldı. Dün akşam saatlerinde sağanak yağışın hızını kesmesiyle sel suları çekildi. Sel suyunun taşıdığı moloz ve çöp yığınları, devrilen ağaçlar, devrilen banklar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.