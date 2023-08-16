Şile'de sevilen müzisyen Rubato rüzgarı esti

Şile Belediyesi tarafından planlanan “Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” birbirinden renkli etkinlikler ve Rubato konseriyle devam etti. Festivalde Rubato konseri ile Şileliler doyasıya eğlendi.

Şile Belediyesi’nin 14-20 Ağustos tarihlerinde düzenlediği “Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali” birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. Şile bezinin yapım aşamalarının gösterildiği etkinlik ile başlayan festival Şile bezi söyleşileri ile devam etti. Şile A-la Kadınlar Planında yapılan etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Geceye ise Rubato Konseri damga vurdu. Sevilen sanatçı Rubato’un konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sahne performansıyla da tam not aldı.

Rubato konseri geceye damgasını vurdu

Gecenin son etkinliğinde ise Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından olan Rubato, Şileliler ile buluştu. Bu kez müziklerini Şileliler için seslendiren ünlü grup sahne performansıyla Şilelileri eğlendirdi.

“Her şey muhteşem”

Konsere ailesiyle gelen vatandaş Savaş Özay, “Her şey muhteşem çok güzel yapmışlar biz bayıldık. Köyden geliyoruz ama muazzam bir ortam var. Harika bir organizasyon ve harika bir düzenleme var. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.