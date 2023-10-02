Şile'de su baskınlarında kurtarma çalışmaları devam ediyor

Cuma günü itibariyle yağan yağışlar nedeniyle Şile’de bazı bölgeler sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri Şile’de 30, Ağva’da 15 personel ile mahsur kalanları kurtarmaya devam ediyor. Kurtarma çalışmaları çerçevesinde mahsur kalan 4 aile kurtarıldı.

İstanbul’u etkisi altına alan yağış nedeniyle bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. 29 Eylül Cuma gününden itibaren Şile ve Ağva bölgesinde yağışlar etkisini gösterdi. Bölgede bazı noktalar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri yağışlar müddetince, 1 adet büyük paletli kato, 2 adet kepçe ile birlikte dere ağzı genişletme çalışmaları aralıksız yapmaya devam ediyor. Ayrıca Ağva bölgesinde 4 adet mahsur kalan aile kepçe yardımıyla ekipler tarafından bulundu. Bu çalışmalar çerçevesinde 3 adet 4x4 arazi aracı ve 15 kişi ile çalıştı. Şile merkezde ise ızgaraların temizliği ve yine dere ağzı genişletme çalışmaları çerçevesinde ekipler, 4 adet kepçe, 4 adet arazi aracı ve 30 kişi ile çalışmalarına devam etmekte.