Şile otobanından ilk geçen otomobil 'Yerli ve Milli' Toog oldu

Şile Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un katılımıyla, aynı günde 41 farklı projenin açılışını gerçekleştirerek görülmemiş bir törene imza attı. Şile Belediyesi, Şile-Ağva Otoyolu ve 2019-2023 yılları arasında hayata geçirilen önemli projeleri toplu açılış töreni ile taçlandırdı. Yapımı tamamlanan Şile Ağva Otoyolu’ndan ilk geçen araç yerli ve milli gururumuz Togg oldu.

Şile Belediyesi tarafından 2019-2023 yılları arasında projeleri gerçekleştirilen ve 370 milyon TL yatırım ile tamamlanan projeler ile 5 milyar TL yatırım ile hayata geçecek olan Şile-Ağva Otoyolu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şile’nin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini duyururken, Şile’ye Millet Bahçesi kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

41 projenin toplu açılış törenini gerçekleştiren Bakan Kurum, “Bugün Şile’nin çok beklediği, ihtiyacı olan birinci sınıf atık getirme merkezimizi hizmete alıyoruz! İller Bankamızın desteğiyle yapılan bu proje Şile’nin daha temiz ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacak; daha temiz, daha yeşil bir Şile’ye yardımcı olacak inşallah! İlbank desteğiyle Yakuplu Caddesindeki prestij yolunu düzenledik. Buradan gelenler, Şile’nin ne kadar güzel bir ilçe olduğuna bir kere daha şahitlik edecek. Projelerimizden biri de gençlerimize. Gençlerimiz bizden bir merkez istemişlerdi. Kütüphaneleri, konferans salonları olan Ağva Gençlik ve Kültür Merkezimizi bugün hizmete alıyoruz! Projelerimiz bu kadar mı? Elbette değil. Ayazma Kumbaba Millet Bahçemizle, Şile Bezi Atölye çalışmalarımız devam ediyor. Projelendirme çalışmalarımız başladı. İnşallah Şile’mize, sizlere bir millet bahçesi daha kazandıracağız! Açılışını yaptığımız projelerimiz ve müjdelerimiz; sizler için, Şile’miz için, İstanbul’umuz için hayırlı, uğurlu olsun! Bittiğinde hem ilçemizin yeşil miktarı artacak hem de atölyeyle Şile’nin ekonomisine değer katacağız” diye konuştu.

Aileler evlerine kavuşacak

TOKİ’nin desteği ile 56 konutluk bir Örnekköy Projesi inşa edileceğinin de haberini veren Bakan Kurum, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ve 2023 yılı içinde tamamlayacaklarını belirtti. Bakan Kurum, “Ahmetli 3. Etapta inşaatı süren konutlarımız vardı. 112 konutumuz alt ve üstyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla hazır! Yeni yuvalarımız hayırlı uğurlu olsun” diyerek müjdeyi paylaştı.

Şile Belediyesi tarafından 2019-2023 yılları arasında projeleri gerçekleştirilen ve 370 milyon TL yatırım ile tamamlanan projeler ile 5 milyar TL yatırım ile hayata geçen Şile-Ağva Otoyolu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un katıldığı törenle açıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Şile Belediyesi Başkan Yardımcıları, çalışanlar katıldı. Şile Kent Meydanı’nda büyük bir coşku ile gerçekleştirilen toplu açılış törenine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Şile’yi birbirinden güzel hizmetlerle taçlandırıyoruz

Şile Belediyesi’nin projelerini tamamladığı 41 farklı hizmetin açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Sadece Türkiye değil, dünya olarak son birkaç yıldır çok farklı ve zor dönemler yaşadık. Pandemi dönemi boyunca yaptığımız hizmetleri gönlümüzden geçtiği gibi vatandaşlarımızın katılımıyla birlikte gerçekleştirme fırsatı bulamadık. Sonrasında yaşanan üzücü deprem felaketi sebebiyle ilgilimizi, gücümüzü deprem bölgesine aktardık. Ancak bugün Sayın Bakanımız Murat Kurum’un da katılımıyla tüm bu projelerimizin toplu açılış törenini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Tüm projelerimiz birbirinden kıymetli. Açılış törenimizin finalini Şile-Ağva yolunun yaklaşık 8 Km.’lik bölümünün açılışı ile yapacağız. Bu projemiz sadece kendi başına yaklaşık 5 Milyar TL’ye mâl oldu. Uzun bir zamandır gündemimizde olan bu projenin açılışını nihayet bugün gerçekleştirmek kısmet oldu. Bugün ilçemizi de birbirinden güzel ve kıymetli eserlerle hep birlikte taçlandıracağız” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteği için teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Ocaklı, “Huzurlarınızda bu eserlerin imalatında ve desteğinde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız kıymetli Murat Kurum. Sayın Bakanımız, Ankara’ya ne zaman gittiysek ne zaman kapısını çaldıysak, bugüne kadar bir sefer bile “yok” dememiştir. Bütün bu eserlerin altında imzası vardır. Bizim hep yanımızda yer almıştır. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için Sayenizde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugün çok güçla adımlarla yürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin hepsi maddi olarak çok büyük projeler. Şile’yi bu noktada yalnız bırakmadığınız için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Şile’miz için çalışmaya devam edeceğiz

Toplu açılış töreni programında yer alan “Atık Getirme Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, çocukların “Atık Getirme Merkezi’nde aldığı eğitimler sonucu yaptıkları çalışmaları inceledi. Tören programı çerçevesinde Şile İlçe Tarım Müdürü ile yerli ve milli tohumların dağıtımı gerçekleştirildi. 150 bin yerli ve milli tohumun dağıtımı gerçekleştirilirken Başkan Ocaklı yıl sonuna kadar 600 bin tohum ve fidan dağıtılacağını müjdeledi.

İstanbul’un cenneti turizm sezonuna hazır

İstanbul’un yanı başındaki turizm ve doğa cenneti Şile, yaklaşık 5 milyar TL’yi bulan bir yatırım ile çalışmaları tamamlanan Şile-Ağva Otoyolu’nu törenle hizmete aldı. Her yıl milyonlarca aracın geçiş yaptığı Türkiye’nin önemli tatil rotalarından Şile-Ağva, 2023 yaz sezonuna artık hazır. Gece gündüz aralıksız süren çalışmaları ile sezon öncesi yapımı tamamlanan otoyol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı tören ile açıldı. Törene devlet erkanının yarı sıra vatandaşlar da katıldı.

Sözümüzde duruyoruz, yeni projelerimiz de hayata geçmeye hazır

Şile’ye göreve geldikleri günden beri ilçenin ve vatandaşların istekleri istikamette çalıştıklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, hayata geçirilen 41 projenin yanında, devam eden projelerin de olduğuna dikkat çekti. Şile’nin İstanbul’un parlayan yıldızı olduğunu belirten Başkan Ocaklı, “Bugün burada Sayın Bakanımızın da katılımıyla tarihi bir törene imza attık. 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim için çok özel ve anlamlı bir gün. Hem projelerimiz de desteğini esirgemeyen hem de bugün burada bizimle birlikte olan Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Şile için projeler üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

370 milyon lira yatırım ile 41 proje hayata geçti

Şile Belediyesi, 2019-2023 yılları arasında ilçenin ihtiyaçları istikamette yaptığı çalışmalarla 41 projeye hayat verdi. Kültür Merkezi’nden, cadde-yol aydınlatmalarına, Deniz Feneri Restorasyon projesinden, Atık Geliştirme Merkezi projesine kadar ilçeye hizmet eden 41 projeyi hayata geçiren Şile Belediyesi, tüm projelerin açılışını Sayın Murat Kurum’un katıldığı tören ile açtı. Şile Belediyesi 2019 yılından 2023 yılına kadar olan sürede, Teke Şehit Erken Angay Okulu Kütüphane Projesi, Şile Gaziler Derneği Hizmet Ofisi, Şile Belediyesi Fitness Merkezi, Şile Zipline Projesi, Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Projesi, Ahmetli Kavşağı Düzenleme Binası ve Aydınlatma Projesi, Kumbaba Caddesi Prestif Cadde Projesi, Şile Atık Geliştirme Merkezi, Şile Limanı Balık Satış Üniteleri, Şehit Levent Birben Caddesi Aydınlatma Projesi, Şile Limanı Aydınlatma Projesi, Şile Marina Deniz Sahnesi ve Peyzaj Projesi, Ağva Yakuplu Caddesi Prestij Cadde Projesi, Sofular Kavşağı Projesi, Üsküdar Caddesi 2. Etap Aydınlatma Projesi, Ağva Sağlık Merkezi Projesi, Soğullu Muhtarlık Binası Projesi, Cumhuriyet Caddesi 2. Etap Aydınlatma Projesi, Kıvılcım Sokak Park Projesi, Şile Geneli Halı Saha Projeleri, Avcı Koru Gözlem Evi Projesi, Şileli Şehitler Anıtı Projesi, Üsküdar Caddesi Aydınlatma ve Kent Mobilyası Projesi, Şile Belediyesi Müzik Okulu Yenileme Projesi, Tarihi Kumbaba Salı Yenileme Projesi, Şile Kent Meydanı Düzenleme Projesi, Şile Belediyesi Aşevi, A-LA Şile Kadınlar Plajı, Sanatçılar Caddesi Prestij Cadde Projesi, Muhtarlar Derneği Ofisi, Ubeyli Masal Okulu Projesi

Balıbey Mahallesi Park Projesi, Taksi Durağı Projesi, Şile Bezi Tanıtım Ofisi Projesi, Cumhuriyet Caddesi 1. Etap Aydınlatma Projesi, Ağva Şile Caddesi Aydınlatma Projesi, Şile Bezi Üretim Atölyeleri, Şile Feneri Restorasyon Projesi, Değirmençayırı Şehit Hüseyin Aydemir Okulu Kütüphane Projesi’ni hayata geçirdi. Hayata geçirilen projeler toplam 370 milyon TL yatırım ile gerçekleştirildi.