Şile sahilinde havan mermisi bulundu

İstanbul'un Şile ilçesinde sahilde bir havan mermisi bulundu.

İstanbul’un Şile ilçesinde sabah saatlerinde vatandaşlar, sahilde bir cisim görmeleri üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk incelemede cismin kıyıya vuran bir havan mermisi olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından mermi etkisiz hale getirildi.

