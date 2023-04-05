Şile ve Buldan bezlerine rakip olan 'Lefke Bezi'nden üretilen gömlekler çin sipariş almaya başladılar

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi alınan siparişler doğrultusunda el dokuması pamuk veya keten kumaşlardan gömlek üretimine başladı.

Osmaneli halkından büyük destek gören "Her Ailemizde Bir Lefke Bezi Gömlek" projesi ilk etapta bin adet gömlek üretimi ve satışı gerçekleşti. Gölpazarı Belediye Başkanı Münür Şahin gömlek siparişi vermek isteyen vatandaşların Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinde Lefke Bezi Üretim Yöneticisi Gülay Durak’a uğrayarak bilgi almaları gerektiğini belirterek proje ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Şahin konuşmasında, “Şile Bezi, Buldan Bezi sonrası ürettikleri Lefke Bezi tekstil ürünlerini de Türkiye genelinde bir marka konumuna getirecek. Öncelikle ilçemizde ‘Lefke Bezi Gömlekleri’ moda olacak. Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ürün çeşidini her geçen gün arttırıyor. Lefke Bezi üretimi, yöresel unlu mamül üretimi, ayva lokumu başta olmak üzere yöresel mal ve hizmet üretimi ve Osmaneli mutfağı üretim ve satış merkezlerimizde toplamda 20 kişiye istihdam sağlarken, finansal yönden de belediyemize katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“30 kişiye iş imkânı sağlayacak”

Başkan Şahin konuşmasının devamında gömlek projesinde çalışan sayısında en az 30 kişiye ulaşacaklarını belirterek, “Otellerimiz, restoranlarımız, yöresel ürünlerimiz, Osmaneli mutfağımız ve Lefke Bezi ürünlerimizle bir yandan istihdam sağlarken, diğer yandan belediyemize ekonomik destek sağlıyoruz. Osmaneli Belediyesi her projesi ile örnek alınan belediye olmayı her alanda sürdürüyor. Kadın Girişimciler Kooperatifimizin yükselişinde emeği geçen Kooperatif Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, üyelerimize ve değerli hocamıza, yöresel ürün ekibimizdeki personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.