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Silivri 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri'nde Gençler Yeteneklerini Sergiledi
Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri'nde öğrenciler ayak tenisi ve 3x3 basketbol branşlarında kıyasıya mücadele etti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen Silivri Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, öğrenciler ayak tenisi ve 3x3 basketbol branşlarında hünerlerini sergiledi.
Turnuva sonunda dereceye giren okullar şöyle sıralandı:
Ayak Tenisi Branşında:
1. Final Okulları
2. Gümüşyaka Anadolu Lisesi A Takımı
3. Gümüşyaka Anadolu Lisesi B Takımı
3x3 Basketbol Branşında:
1. TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
2. Atatürk Anadolu Lisesi
3. Fuat Sezgin Fen Lisesi