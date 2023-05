Silivri 19 Mayıs’ta kırmızı beyaza büründü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 104 yıl önce Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Silivri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Silivri sahilinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi program ve belediyenin ‘Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk’ adlı fotoğraf sergisi ile devam etti. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ise renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Yürüyüşün hemen ardından bayram coşkusu, Barış Yıldırım konseriyle doruk noktaya ulaştı. Silivrili şarkıcı en güzel şarkılarıyla festival alanın dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Silivri sahilindeki Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunumuyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende, İlçe Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, Silivri Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen sahne programlarının ardından sona erdi. Törene; Kaymakam Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atacan Özata, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

‘KURTULUŞ MÜCADELESİNDE ATATÜRK’ SERGİSİ ZİYARET EDİLDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından, ‘Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk’ isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi. 17 Mayıs’ta başlayan sergide Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden alınan orijinal baskılardan derlenen birbirinden güzel 38 fotoğraf sergilendi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Mayıs’ta ‘Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk’ sergisini ziyaret etti. Sergi, 21 Mayıs’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Oğuz Aral Sanat Galerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Silivri Belediyesi tarafından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Saat 20.23’te 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayan yürüyüş ile Silivri adeta kırmızı beyaza büründü. Silivrililerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe vatandaşlar, spor kulüpleri, ilçe protokolü ve Belediye Bandosu eşlik etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, evlerinin camları ve balkonlarından yürüyüşe alkışlarıyla katılan ilçe sakinlerine el sallayarak yanıt verdi. Yürüyüş Silivri Sahili’nde son buldu.

BAYRAM COŞKUSU BARIŞ YILDIRIM KONSERİYLE DORUĞA ÇIKTI

Gençlik Yürüyüşünün hemen ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, sahne programları ile devam etti. Yeni Nesil Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrasında Silivrili genç sanatçı Barış Yıldırım, en güzel şarkıları ve başarılı sahne performansıyla festival alanını dolduran Silivrililere unutulmaz bir gece yaşattı.

GENÇLİK OYUNLARI MÜSABAKALARI NEFESLERİ KESTİ

Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 8 Mayıs’ta başlayan 19 Mayıs Gençlik Oyunları’ndaki çekişmeli müsabakalar nefesleri kesti. Etkinlik kapsamında; yüzme, halter, ayak tenisi, masa tenisi, atletizm, bilek güreşi, gençlik koşusu, kort tenisi, 3x3 basketbol ve futbol branşlarında turnuvalar düzenlendi. Turnuvalarda dereceye giden yarışmacılara madalya, kupa ve spor malzemesi ödülü verildi. Silivri’de ayrıca 20-21 Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.

YILMAZ: “19 MAYIS’TA İŞGALCİLERİN HEVESLERİ KURSAKLARINDA BIRAKILMIŞTIR”

Barış Yıldırım konseri öncesinde konuşan Başkan Yılmaz, “Çok kıymetli Silivrili hemşerilerim, sevgili gençler; sizlerle bugün burada, çok anlamlı bir tarihin yıl dönümünde sevdalarımızı ve bağlılıklarımızı buluşturduk. Bunun için duyduğum bahtiyarlığı ifade ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Her birinizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bundan tam 104 yıl önce, Türk milletinin kaderine kelepçe, varlığına pranga ve ülkülerine kilit vurmaya çalışanlara karşı bağımsızlık yürüyüşü Samsun’dan atılan ilk adımla başlamıştı. Gazi Mustafa Kemal ve 23 dava arkadaşı Bandırma Vapuruyla birlikte; Türk milletinin iddialarını, özlemlerini ve ilkelerini Anadolu’nun nurlu ufkuna tutkuyla yüzdürmüştü. Esareti yaşamamış bir milletin, baş eğmemiş bir kutlu iradenin onurunu, hayat hakkını savunmak ve haykırmak için yollara düşmüşlerdi. Kaybetmeyi, teslimiyeti ve düşkünlüğü püskürtmek için Samsun’dan Anadolu’ya harekete geçmişlerdi. Çırpınan Karadeniz’in serin sularında yüzen özgürlük vapuru, milletimizin kalp atışlarını Samsun’da karaya çıkarmıştı. Biliyor ve kabul ediyoruz ki; 19 Mayıs kararlılığın yılgınlığa, inancın bezginliğe, cesaretin korkaklığa ve imanın küfre attığı tarihi tokattır. Eğilmeyen başın, vazgeçmeyen şuurun ve kahramanlıkla beslenen milli ruhun zillete ve aşağılanmaya ördüğü duvardır, çektiği settir 19 Mayıs. 1919 tarihinden 848 yıl evvel, Anadolu’yu vatan kılan muhterem ecdadımızın vasiyetine sonsuz sadakattir 19 Mayıs. Çekile çekile Anadolu’ya kadar gerilemiş yüksek karakterin, ne pahasına olursa olsun daha fazla geri adım atmayacağının ilanı, iddiası ve ispatıdır 19 Mayıs. Türk milleti 1919’a gelesiye kadar kayıpları, acıları ve ağıtları yakın dönem içinde her yönüyle yaşamıştır. Buna rağmen, Allah’a şükürler olsun ki, vakarından ve asaletinden hiçbir şey eksilmemiştir. Tarih her yönüyle şehadet etmektedir ki; Çanakkale’de bir nesli, Birinci Dünya Savaşı’nda yüzyılların birikimini; Sarıkamış’ta, Filistin’de, Galiçya’da, Irak’ta, Hicaz’da hayallerimizi bıraktık ama sinmedik. Mondros’la silahımıza, Anadolu’nun işgaliyle vatanımıza ve Sevr Anlaşmasıyla varlığımıza göz diktiler, ama bunu bile umursamadık. Zorda kaldık, dara düştük, kıtlık yaşadık, yenilgiyle tanıştık, hainlerle karşılaştık; amma velâkin haysiyetimizi asla çiğnetmedik. Üşüdük, üzüldük, bunaldık, buhrana düştük; fakat şerefimizi kirlettirmedik. Yandık, yanıldık, yakıldık, yüzüstü bırakıldık, ancak alnımıza leke sürdürmedik. Hep dik durduk, dik olduk ve sömürge cellâtlarına asla geçit vermedik. Büyük bir inançla söylemek isterim ki; üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan, arkasından kurtaran ve sonra da bize miras bırakan ecdadımız, kim olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türk milletine mensubiyeti hiç yabana atmadı. Kimliklerini ve kökenlerini hiç ihmal etmedi. İşte 19 Mayıs böyle bir anlayışın, böylesi bir özelliğin arzuyla hedefe giden yolu ve yolculuğudur. Ricayla, minnetle, bağışla ve lütufla istiklalin kazanılamayacağını, kazanılsa bile bunun adının istiklal olmayacağını 19 Mayıs ideali tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs bundan dolayı önemlidir, özeldir ve derin anlam yüklüdür. Bu itibarla Mayıs’ın 19’u; sınıra dayanan, takati bitti sanılan ve tükendiği varsayılan millet gücünün tüm meşakkatlere rağmen dirilişinin, diklenişinin ve direncinin resmidir. Bu sayede milli mücadele formüle edilmiş, işgalcilerin hevesleri kursaklarında bırakılmıştır. Samsun’dan Sakarya’ya, Kocatepe’den İzmir’e vahşet ve şiddet defteri şehit kanlarıyla dürülmüştür.” dedi.

“DÜNYA DURDUKÇA TÜRK MİLLETİ VAR OLACAKTIR”

19 Mayıs’ın önemine değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Sevgili gençler, şanlı tarihimizden, millet olarak yazdığımız destanlardan bahsettiğimizde iki önemli duygu ve düşüncenin bizleri çok etkilediğine şüphe yoktur. Bir taraftan geçmişimizle övünür, Atalarımızın zoru nasıl başardığına bir kez daha şahitlik ederiz. Bütün bunlar bize övünç verir, çalışma azmimizi kamçılar, ülkemizin üzerine titrememiz gerektiğini hatırlatır. Ama aynı zamanda, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını, sorumluluklarımızın büyüklüğünü görmemize de vesile olur. En zor şartlarda bu vatanı gözbebeği gibi koruyarak bizlere teslim edenler karşısında, minnet ve şükran borcumuzun ne kadar büyük ve anlamlı olduğu ortaya çıkar. Bugün bizlere düşen ilk tarihî vazife, bu kutsal vatanı tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan bizlere emanet edilmiş bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek, hepimizin, her birimizin boynunun borcudur. İletişim ve ulaşım alanında baş döndürücü hıza ulaşan gelişmeler, sadece insanlar ve ekonomiler arasında değil, kültürler, devletler ve medeniyetler arasında da yoğun etkileşimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Ekonomik ve teknolojik alanda ortaya çıkan yeni süreçlerin etkinliği, siyasi ve kültürel yapılar üzerinde giderek daha çok rol oynaması gerçeğini beraberinde getirmiştir. Ekonomik ve teknolojik üstünlük, ister istemez diğer alanlardaki üstünlük ilişkilerini de belirlemeye başlamıştır. Teknoloji ve bilgi üreten, ihraç eden ülkelerin, yeni yüzyılın sadece çekim merkezleri değil, yegâne hakim güçleri olması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bunları söylerken dikkatinizi çekmek istediğim esas nokta şudur: Türkiye, diğer birçok ülke gibi, yeni yüzyılda milli kimliğini koruyup koruyamama meselesi ile karşı karşıyadır genç kardeşlerim. İşte bu mesele, Türk insanının, Türk gençliğinin içinde bulunduğumuz çağda karşı karşıya bulunduğu stratejik bir konuyu; dolayısıyla milli bir tercih meselesini ifade etmektedir. Türk Milleti, tabii ki, bizi biz yapan değerlerimizin ve birikimlerimizin farkında olan bir millettir ve bunları koruyacak bir anlayışa ve şuura da sahiptir. Göz önünde bulundurmamız gereken husus, böyle bir stratejik tercihin gereğini yerine getirmek için yapılması gerekenlerdir. Unutulmamalı ki, Türkiye, yeni çağda içine kapanarak ne sorunlarını çözebilir ne de gerekli açılımları yapabilir. Türkiye, varlığını ve uluslararası ilişkilerini kişiliksiz ve hedefsiz olarak da belirleyemez. Bunun için, her alanda, her sektörde dünya ile rekabet edebileceğimiz bir kararlılığı ve yapılanmayı ortaya koymamız şarttır. Bugün de Türk Gençliği bu konularda önemli adımları bir bir atmaktadır. Bu da bizim gurur vesilemizdir. Türkiye, ‘Türkiye olarak kalabildiği’ ve etkin olabildiği sürece vardır ve değerlidir. Bu sebeple, her bilim dalında, her alanda kendi elitlerimizi yetiştirmemiz, ülkemizi teknoloji ve bilgi üreten bir konuma getirmemiz zorunludur. En az bunun kadar zorunlu ve gerekli olan bir başka husus da, çocuklarımızın, gençlerimizin tarihiyle ve milletiyle barışık bir tarzda yetişmesi, milli bilincin ve duyarlılıkların tabii bir süreç haline gelmesidir. Çünkü, bilgi, inanç, azim ve idealizm ile donanmış genç nesillerin yenemeyeceği hiçbir zorluk, ulaşamayacağı hiçbir hedef, başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Sevgili gençler, ülkemizin, dünyanın en zorlu, aynı zamanda en gözde coğrafyasının tam merkezinde yer aldığını unutmayınız. Bu evrensel gerçeğin sizin sahip olduğunuz misyonu daha da anlamlı ve önemli kıldığını her an göz önünde bulundurunuz. Yine, ülkemizin dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile rekabet etmesinde geride kalmasına sebep olan, uzun yılların birikimi olan devasa sorunları bulunduğunu, bunların da sizlerin gayretleri ile çözülmesi gerektiğini de akıldan çıkartmayınız. Gençler, varlığımızın, birlik ve dirliğimizin teminatı; bugünümüzü yarına ulaştıracak çelik bağımız sizlersiniz. Sizlerin sürekli kendinizi geliştirerek, çalışarak, üreterek sağlayacağınız başarılar bilinmelidir ki, bu ülkenin mutluluğu ve refahının artmasının tek yoludur. Sizlerin yüreğindeki vatan ve millet sevgisi; bağımsızlık ve özgürlük duygusu, çalışma ve başarma azmi Türk milletinin dünya durdukça var olacağının en büyük kanıtıdır. Sizleri, parlak geleceğimizin genç mimarları olarak bugünden kutluyor, Tarihî ve ulvî vazifelerinin idraki içindeki kararlı ve onurlu Türk Gençliğini yürekten selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna kurtuluş mücadelesinin başladığı bu çok anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk milletinin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, Sözlerimi Büyük Atatürk’ün ifadeleri ile bitiriyorum: ‘Sizler, yani yeni Türkiye’nin Genç Evlatları! Yorulsanız da beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir.’ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “YAŞASIN TÜRK MİLLETİ!”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugün 19 Mayıs. Köhne bir geminin menziline varmak için Karadeniz’e açıldığı gün. O gemi belki bir avuç insanı taşıyordu ama arkasında bir milletin geleceği, bir milletin şerefi, bir milletin onuru vardı. Biz o gemiyle birlikte Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Mehmetçiklerin kanı ve gözyaşını da birlikte götürdük. Bir milletin umudunu, var olma azmini ve kararlılığını da birlikte götürdük. Geminin menzili Samsun’du belki ama geminin asıl menzili memleketin kurtuluşu, bağımsızlığına kavuşması, üstüne çöreklenmiş tek dişi kalmış canavarlara karşı yapılacak mücadele için gösterilen azim ve kararlılıktı. Bu devlet ebedi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kan ve gözyaşı ile kuruldu. Büyük emekler, büyük fedakârlıklarla kuruldu. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu devleti, bu milleti sizlere emanet etti. Bu milleti, bu devleti koruyacak, kollayacak, yarına çok daha müreffeh, çok daha gelişmiş şekilde taşıyacak ana kitle siz gençlersiniz. Biz, bu görevi layıkıyla yapacağınıza inanıyoruz. Çünkü Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, onun aziz vücudu toprak olmuştur ancak bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır. Bunun en büyük sigortası da işte bu meydanda bulunan siz sevgili gençlersiniz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın Türk milleti!” diye konuştu.