Silivri Adliyesi'nde Görev Değişimi
HSK 2026 Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Silivri Adliyesi'nde hakim ve savcı kadrolarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte Silivri'ye atanan ve Silivri'den ayrılan isimler.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında Türkiye genelinde binlerce hakim ve savcının görev yeri değişirken, Silivri Adliyesi de kapsamlı değişikliklerden nasibini aldı.
Silivri’den Ayrılan İsimler
Yusuf Böke – Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Fatih Vural – Silivri Cumhuriyet Savcısı iken İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Gökay Sefer – Silivri Hâkimi iken İstanbul Hâkimliğine atandı.
Esra Karakaya Yavuz – Silivri Hâkimi iken Maden Hâkimliğine atandı.
Tunacan Subaşı – Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Niğde Hâkimliğine atandı.
Hilal Tüylüoğlu – Silivri Hâkimi iken Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine atandı.
Bekir Halit Memiş – Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Taha Aydın – Silivri Cumhuriyet Savcısı iken İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Silivri’ye Atanan İsimler
Ali Onur Atar – İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Safa Recep Kalaycı – Derik Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Tayyip Taşdelen – Muratlı Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Ahmet Oğuzhan Tekoğul – Şarköy Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Efe İsmail Uzun – Körfez Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Ebubekir Efe – İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.
Ali Toprak Bülbül – Hazro Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Elif Canbaz – Tonya Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına atandı.