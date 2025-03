1-7 Mart Deprem Haftası Kapsamında Önder Yılmaz Sahnesinde Silivri Belediyesi ve Silivri Kaymakamlığı iş birliği ile Silivri AFAD Gönüllüsü Sertifika Dağıtım Töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Çetin, İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Özel, Türk Kızılayı Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın ve Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş katılım sağladı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, “Ben her zaman söylüyorum, hemen 15 kilometre ilerimizde denizin içerisinde, ne zaman kırılacağı belli olmayan ama kesinlikle 7'nin üzerinde büyük bir deprem yaratacak bir fayla birlikte yaşıyoruz. Bu fayın kırılıp büyük bir deprem yapacağını neredeyse yüzde yüz oranında biliyoruz. Sadece bilmediğimiz tek şey ne zaman olacağı” dedi. Toğan, hem risk azaltma hem de müdahale anlamında çok daha tetikte ve titiz olmak gerektiğini belirtti.

Toğan: “İstanbul’daki ilk devreye giren AFAD merkezi Silivri’de kurulmuştur”

Silivri'nin, afetlere karşı hazırlık açısından İstanbul’da ilk sırada yer aldığını söyleyen Kaymakam Toğan, "Bu sayede Silivri, İstanbul’daki ilçeler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul’daki ilk devreye giren AFAD merkezi Silivri’de kurulmuştur" dedi. Ayrıca, Silivri’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir yapı kurulduğunu belirten Toğan, bu yapının her geçen gün deneyim ve tecrübelerle güçlendirildiğini söyledi.

Silivri'deki afet merkezinin 24 saat aktif bir şekilde çalıştığını dile getiren Toğan, afetlere yönelik her türlü koordinasyonu burada sağladıklarını kaydetti. Toğan, gönüllülere, bu süreçte görev almak için büyük bir özveri ve çaba gösterdikleri için teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu hatırlatarak, "6 Şubat 2023’te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, hepimize afete hazırlıklı olmanın ne denli hayati bir sorumluluk olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Bu noktada, afetlere karşı bireysel ve kurumsal olarak alacağımız her tedbir, geleceğimizi daha güvenli kılacaktır” dedi.

Silivri Belediyesi olarak afet hazırlık çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Depreme karşı dayanıklı şehirler inşa etmek kadar, afete müdahale edecek ekipleri yetiştirmek de en büyük önceliklerimizden biri. Bugün burada bu amaçla yetiştirdiğimiz gönüllü kardeşlerimize sertifikalarını teslim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından ilçede gönüllü eğitimleri hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, yeni seçilen mahalle muhtarları, Rumeli ve Demiroğlu Bilim Üniversitelerinin öğrencileri ve akademisyenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler için MEB-AKUB Destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamlandığını kaydetti.

“Sizler, afet anında bir cana dokunacak, bir hayat kurtaracak insanlarsınız”

Törende 80 gönüllüye sertifikalarını takdim edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu yalnızca bir belge değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun ifadesidir. Sizler, afet anında bir cana dokunacak, bir hayat kurtaracak insanlarsınız” dedi. Başkan Balcıoğlu, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibinin mevcut arama kurtarma ekibini 20 kişiden 66 kişiye çıkartarak Orta Seviye Akreditasyon sağladıklarını ifade etti.

Hatay depreminin hemen ardından orada bulunduğunu ve yıl dönümünde de oraya gittiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, “O zor günlerde orada ki vatandaşlarımıza, 'Elim yettiğince, gücüm yettiğince yanınızdayım' dedim. Bugün de aynı sözün arkasındayım. Afetin yıktığı sadece binalar değil, hayatlar oldu. Ancak biz, dayanışmayla o hayatları yeniden inşa etmek için buradayız” dedi.

Ramazan ayında, Hatay’daki Defne, Samandağ ve Kumlu ilçelerinde yaşayan depremzede vatandaşları unutmadıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Onların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için 500 ailemize gıda ve hijyen paketleri ulaştırıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için oyuncaklar gönderiyoruz. Ve en önemlisi, kendi üretimimiz olan ayçiçek yağlarını da bu yardımlara ekleyerek, Silivri’nin vefasını, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bize uzatılan eli asla geri çevirmeyeceğiz”

Desteğe ihtiyacı olan herkesin imkanlar dahilinde yanlarında olacağını belirten Başkan Balcıoğlu, "Asla yalnız bırakmayacak, bize uzatılan eli asla geri çevirmeyeceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde zorluklara karşı omuz omuza durmak, yoklukta kenetlenmek, birlik olup mücadele etmek vardır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Balcıoğlu, programda emeği geçen Silivri Kaymakamlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, AFAD’a, Türk Kızılayı’na, Rumeli ve Demiroğlu Bilim Üniversitelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkürlerini sundu.