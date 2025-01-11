Silivri AK Parti İlçe Başkan Aday Adayı Barlas'tan Sivil Toplum Örgütlerine ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkan Aday Adayı Sami Barlas, 8. Olağan İlçe Kongresi öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Barlas, destek arayışını sürdürüyor.

Barlas, geçtiğimiz gün Silivri Ordulular Derneği Başkanı Şenel Çatanak ve dernek yönetimiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında kongre süreci ve Silivri'ye yönelik projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunan Barlas, desteklerini talep etti.

Aynı gün Silivri Anadolu Dernekleri Federasyonu'nu da ziyaret eden Barlas, temsilcileriyle samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan Barlas, yerel halk ve dernek temsilcilerinin sıcak karşıladığı Barlas'ın ziyaretleri, kongre amaçlı destek arayışlarını ve toplumsal diyaloğun güçlendirme çabalarını gözler önünde seriyor.