Silivri AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, Piri Mehmet Paşa Camii cemaatiyle buluştu

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat mensupları, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Piri Mehmet Paşa Camii'nde buluştu. Teravih namazının ardından cami cemaatiyle sohbet eden Barlas ve beraberindekiler, cemaate tatlı ikramında bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinliğe dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sami Barlas, şu ifadeleri kullandı:

"Piri Mehmet Paşa Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarımıza tatlı ikramında bulunduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul eylesin."

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve manevi birliktelik ayı olduğuna vurgu yapan Barlas, Silivri halkıyla bu özel günleri paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.