Silivri AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas'tan parti içi dayanışma mesajı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, partisinin Ardahan İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kalkancı ve Ağrı İl Başkan Yardımcısı Cesim Cengiz'i Silivri'de ağırladı. Gerçekleşen ziyaret, partiler arası koordinasyon ve dayanışma açısından önemli bir buluşma oldu.

Ziyaret sırasında teşkilat çalışmaları, yerel yönetim süreçleri ve saha faaliyetleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Barlas, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Barlas, “Partimizin her kademesinde görev yapan yol arkadaşlarımızla bir araya gelmek, bilgi ve deneyim paylaşmak bizleri güçlendiriyor. Birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.