Silivri AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne hazırlanıyor

Kongre hazırlıkları tüm yoğunluğu ile sürerken, AK Parti Silivri Teşkilatı bu önemli gün için tüm Silivrilileri davet etti. Parti yetkilileri, kongrenin teşkilatın geleceği ve hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan adayı Sami Barlas'ın yeni yönetim listesinde dikkat çeken isimler yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Barlas; Orhan Koç, Fatih Maşalacı, Salih Usta, Yasin Gören, Ercan Öztürk ve Ömer Kurtarmış gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Ayrıca kadın temsiline özel önem veren Barlas, yedi kişilik zorunlu kadın kontenjanını aşarak dokuz kadına yönetiminde yer verecek.

İlçe kongresinin yanı sıra, AK Parti'nin il yönetimine temsilci gönderme hazırlıkları da parti içindeki sıcak gündem maddeleri arasında. Bu süreçte eski Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, Rıfat Kutlu ve Mutlu Bozoğlu isimlerinin değerlendirildiği konuşuluyor.

Kongreyle ilgili bir açıklama yapan Sami Barlas, “Bu büyük heyecana ortak olmak için tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Gelin, birlik ve beraberlik içinde geleceğimizi inşa edelim” ifadelerini kullandı.