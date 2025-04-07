Silivri AK Parti Meclis Üyesi Yazıcı: Tutsak, Savaş gibi kavramları yerli yerine oturtmak gerekir

CHP Meclis Üyesi Mehmet Keleş'in gündeme ilişkin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, “Tutsak” ve “savaş” gibi kavramların siyaseti marjinalleştirme riski taşıdığına dikkat çekti, hak aramanın yerinin sokaklar değil mahkemeler olduğunu vurguladı. Devletin güvenlik güçlerine yönelik saldırıların meşru gösteri kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Yazıcı, boykot çağrılarının da ölçüsünü aşmaması gerektiğini ifade etti.

“TUTSAK, SAVAŞ GİBİ KAVRAMLARIN SİYASETİ MARJİNALLEŞTİRME RİSKİ VAR”

Mecliste CHP'li Mehmet Keleş'in açıklamaları üzerine söz isteyen Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:“Meclisimizde az önce kullanılan bazı ifadeler — ‘tutsak', ‘savaş' gibi kelimeler — çok güçlü ve iddialı kavramlar. Bunları yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Anayasa'nın tanıdığı hak arama özgürlüğü elbette hepimizin güvencesidir. Bu hak kullanılıyor da. Ancak gösteri yapmak ile kamu düzenini bozmak arasındaki çizgiye dikkat etmek gerekiyor.

“POLİSE, KAMUYA SALDIRMAK HAK ARAMAK DEĞİLDİR”

Devletin polisine, kamu malına saldırmak suçtur. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde meşru gösteri kapsamında kabul edilmez. Dükkanlara, işyerlerine, kamuya ait alanlara zarar verilmesi asla kabul edilemez. Demokratik haklar, kuralsızlık anlamına gelmemelidir.”

“HAK ARAMA YERİ MAHKEMELERDİR”

Yazıcı, hukuk yolunun sonuna kadar açık olduğunu belirterek şunları söyledi:“Hak aramanın yeri sokaklar değil, mahkemelerdir. Yargı önünde güçlü argümanlarla hak aranmalı. Dava sürecinin içeriğini siyasallaştırmak ileride kamuoyu vicdanında ve siyasi tarihte farklı şekillerde değerlendirilecektir.”

“BOYKOT ANAYASALDIR AMA ÖLÇÜSÜ KAÇMAMALI”

Protesto ve boykot çağrılarına da değinen AK Parti Grup Sözcüsü, ifade özgürlüğünün sınırlarını hatırlattı:“Boykot elbette demokratik toplumlarda görülen bir tutumdur. Tüketimden gelen gücün kullanılması da anayasal haklar kapsamındadır. Ancak burada ölçü kaçıyor. Kahve satan, araba satan, bisküvi üreten esnafa yönelik hedef göstermenin anlamı nedir? Bu firmalarda çalışan binlerce insanın ne suçu var? Soruşturmayla bu insanların ne ilgisi var?”

“YARGIYA GÜVENMEMİZ GEREKİR”

Celalettin Yazıcı, açıklamasını yargıya güven çağrısıyla noktaladı:“Açılmış bir dava var. Bu davayı bağımsız Türk yargısı değerlendirecektir. Bu ülkede hâkimler, savcılar da bu toplumun evlatlarıdır. Elbette eleştiri yapılır ama mahkemeleri marjinalleştirmek, yargıyı itibarsızlaştırmak doğru değil. Herkesin evladı var, herkesin vicdanı var. Tutsaklık, siyasal linç, bunlar ağır ithamlar. Hukuk işliyor ve işlemeye devam edecek. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”