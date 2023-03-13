Silivri AK Parti SKM başkanı Ziylan oldu

Ahmet Ali Ziylan, 2023 Genel Seçimini yönetmek üzere resmi olarak AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevine getirildi.

Silivri AK Parti SKM başkanı Ziylan oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gümüsyaka Belde Başkanlığı ile göreve başlayan, Mahalle Başkanlığı ile devam eden, Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi olan, Halkla İlişkiler Birim Başkanı Ahmet Ali Ziylan, 2023 Genel Seçimini yönetmek üzere resmi olarak AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM ) Başkanlığı görevine getirildi.