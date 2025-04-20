Silivri AK Parti teşkilatından şehit ailelerine anlamlı ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla teşkilat mensuplarıyla birlikte anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli emanetleri olan ailelerini ziyaret eden Başkan Barlas, şehit yakınlarının gönlünü aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve sohbet eden AK Parti heyeti, duygusal anlar yaşadı. Başkan Barlas, “Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Barlas, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, AK Parti teşkilatının daima onların yanında olduğunu belirtti.