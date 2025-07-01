Silivri Alibey Camii'nin Yeniden İnşası İçin Temel Atıldı

Alibey Camii’nin temeli depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmek üzere atıldı. Geçtiğimiz dönemde yapılan tespitlerde caminin deprem riskine karşı dayanıksız olduğu belirlenmiş ve cami yıkılmıştı.

Alibey Camii’nin yeniden yapımını üstlenen hayırsever Turan Erden ve ailesine teşekkür eden Başlan Balcıoğlu, “Silivrili vatandaşlarımızın adına bu anlamlı destekleri için kendilerine yürekten minnettarım. Alibey Mahallemize ve tüm Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği güvenli ve modern bir camiyi yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.