Silivri Alperen ocakları Ömer Topkaya başkanlığında yeni adresinde

Mumhane Sokak (Eski Kasapları sokağı) Hatipoğlu iş merkezinde yapılan açılış töreninde Alperen Ocakları İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin, BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Deniz Edis, Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Azder, Samsunlular Derneği Başkanı Bilhan Aşçıoğlu, Tügva Silivri Temsilcisi Hasan Özen, Silivri Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Yetgin Çavdar, siyasi parti temsilcileri, iş adamları ile STK temsilcileri katıldı.

Kuranı Kerim okunmasının ardından yapılan dualar eşliğinde yapılan açılış sonrasında konuşan BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, “Davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bizler Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetini daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Alperen Ocakları İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin de yaptığı konuşmada “Bugün burada bulunan genç kardeşlerimizler gurur duyuyorum. Ömer Topkaya kardeşimizle daha da çok yol kateteceğiz.” dedi.