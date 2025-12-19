Silivri Amatör Sporuna 750 Bin Tl'lik Destek

Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği, ilçede faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine ayrım gözetmeden toplam 750 bin TL hibe desteği sağladı. Destekler, kulüp temsilcilerine eşit ve nakit olarak teslim edildi.

Amatör sporun ayakta kalmasına katkı sunan bu anlamlı dayanışma, iş insanı Cemil Kızılkaya’nın katkılarıyla hayata geçirildi.

Birlik Başkanı Ali Tonta, amatör sporun birlik ve dayanışmayla güçlendiğini vurgularken, kulüp yöneticileri sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Silivri’de amatör spor, dayanışmayla büyümeye devam ediyor.