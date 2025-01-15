Silivri Anadolu Lisesi Kariyer Günleri'nde Veterinerlik Mesleği Ele Alındı

Silivri Anadolu Lisesi, Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında önemli bir konuğu ağırladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Kudret Yenilmez, öğrencilerle veterinerlik mesleği ve akademik kariyer süreci üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte Dr. Yenilmez, veterinerlik mesleğinin çalışma alanlarını, eğitim sürecini ve akademik kariyerle ilgili detayları aktararak öğrencilerin meslek seçimlerine ışık tuttu. Katılımcılar, veterinerlik eğitimi ve uzmanlık alanları hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı yakalayarak etkin bir şekilde programa dahil oldu.

Okul Müdürü Ahmet Aksünger, etkinlik sonunda Dr. Kudret Yenilmez’e teşekkür ederek, öğrencilerle paylaştığı değerli bilgiler için bir çiçek takdim etti. Müdür Aksünger, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleri tanımaları ve gelecek planlarını şekillendirmeleri adına önemli bir rol oynadığını vurguladı.