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- Silivri Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri: Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş Öğrencilerle Buluştu
Silivri Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri: Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş Öğrencilerle Buluştu
Silivri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında, 1993 yılında Silivri Lisesi'nden mezun olan Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, öğrencilerle bir araya geldi.
Silivri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında, 1993 yılında Silivri Lisesi'nden mezun olan Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, öğrencilerle bir araya geldi.
Silivri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, başarılı kariyeri ile gençlere ilham veren Yetkin Karakaş, öğrencilere iş dünyasındaki deneyimlerini ve savunma sanayi alanındaki çalışmalarını aktardı. Kendi kariyer yolculuğunu paylaşan Karakaş, gençlere gelecek hedeflerini belirleme konusunda tavsiyelerde bulundu.
Etkinlikte konuşan Silivri Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aksünger, öğrencilere rol model olacak isimleri okulda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Kariyer Günleri’nin öğrencilerin meslek seçimlerinde önemli bir rehber olduğunu vurguladı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.