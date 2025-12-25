Silivri Anadolu Lisesi'nden Türkiye Çapında Robotik Başarı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilen IZTECH RoboLeague yarışmalarında Silivri Anadolu Lisesi robot takımı ZENITH, önemli başarılara imza attı. Takım, Mega Futro, Mini Sumo ve Hızlı Çizgi İzleyen olmak üzere üç farklı kategoride yarışmalar için robotlar hazırladı.

Organizasyon kapsamında Mega Futro yarışları iptal edilirken, ZENITH takımı Hızlı Çizgi İzleyen kategorisinde Türkiye 2’nciliği ve 3’üncülüğü elde etti. Mini Sumo kategorisinde ise rakiplerini geride bırakan takım, Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmalar boyunca sergilediği centilmenlik, teknik yetkinlik ve takım ruhuyla takdir toplayan Silivri Anadolu Lisesi ekibi, elde ettiği derecelerle Silivri’ye gururla döndü.