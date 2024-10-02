Silivri Arama Kurtarma Ekibi İSKİ Personellerine Eğitim Programı Düzenledi

Silivri Belediyesi, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi, İSKİ Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi personeline yönelik önemli bir eğitim programı düzenledi. Eğitim kapsamında, Afet bilinci ve farkındalığı, derinden kurtarma ve sedyeye sabitlenme konularında uygulamalı bir eğitim verildi.

Silivri Belediyesi SAK ekibi tarafından düzenlenen eğitimler aralıksız devam ediyor. İSKİ Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde, SAK eğitmenleri olası afet durumlarında personelin doğru ve hızlı müdahale edebilmesi için hem teorik bilgiler hem de pratik kurtarma teknikleri eğitimi verdi. Eğitimde, afetlerde kritik öneme sahip kurtarma yöntemleri anlatıldı, aynı zamanda ekipmanların etkin kullanımı ve yaralıların güvenli bir şekilde taşınması hususunda uygulama yapıldı.

