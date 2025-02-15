Silivri Arama Kurtarma Ekibi Orta Seviye Akreditasyonunu Tamamladı

Silivri Arama Kurtarma Ekibi, Çift Yıldızlı Patch Almaya Hak Kazandı

AFAD Başkanlığı tarafından 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen orta seviye akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamlayan Silivri Arama Kurtarma Ekibi, orta seviye sertifikasını alarak çift yıldızlı patch takmaya hak kazandı.

Afetlere müdahale kapasitesini artırarak topluma daha güçlü destek sunmayı hedefleyen ekip, gösterdiği azim ve disiplinle önemli bir başarıya imza attı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ekibi tebrik ederek, "Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz, aldığı bu akreditasyon ile afet müdahale kapasitesini daha da güçlendirdi. Gösterdikleri özveri ve kararlılık için kendilerine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.