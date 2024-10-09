Silivri Arama Kurtarma Ekipleri, Okullarda Eğitim Vermeye Devam Ediyor 

Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, okullarda öğrencilere yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Mektebim Okulları ve 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda düzenlenen "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi" ile çocuklara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi.

SAK ekipleri Mektebim Okulları ve 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitmenler, farkındalık eğitimlerinin erken yaşlarda verilmesinin, afetlere karşı toplumsal farkındalık oluşturma ve toplumun dayanıklılığını artırma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilçedeki tüm okullarda bu eğitimlerin devam edeceğini belirtildi. Afet bilincinin yaygınlaştırılması için hem çocukların hem de yetişkinlerin bu eğitimlerden yararlanması adına çalışmaların süreceği bildirildi.

