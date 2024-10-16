Silivri Arama Kurtarma (SAK) Eğitimlerine Aralıksız Devam Ediyor

Silivri Arama Kurtarma (SAK) eğitmenleri, eğitim kurumlarına yönelik Afet Bilinci ve Farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitimlerde, çocukların ve gençlerin afetlere karşı bilgi ve becerilerini artırmak hedeflenirken, onları hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilecek bilinçli bireyler olarak yetiştirmek amaçlanıyor. SAK, bu eğitimlerle toplumda farkındalık oluşturarak afetlere hazırlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Afet bilinci kazandırmayı amaçlayan bu program, geleceğin güvenli toplumunun inşasına önemli katkılar sunmayı hedefliyor.