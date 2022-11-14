'Silivri Arşiv' ile zamanda yolculuğa ne dersiniz?
Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici tarafından yayına başlatılan Silivri Arşiv, adeta zamanda Silivri yolculuğuna imkan veriyor. Silivri Arşiv Youtube kanalında Silivri ile ilgili geçmiş zamanlarda üretilmiş içeriklerle tarihe de ışık tutar nitelikte...
Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici ‘nin öncülüğünde uzun süredir oluşturulan Silivri Arşivi, Yotube Kanalında izleyicilerine zaman yolculuğu yaşatıyor. Geçmiş yıllarda çekilen ve hazırlanan video kayıtlarını bir araya getirerek yayına alınan kanalda 1970’li yıllara ait görüntüler Silivri’nin tarihine de ışık tutuyor.
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