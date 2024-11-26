Silivri Asayiş Büro'dan Başarılı Operasyon: Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü denetimlerine devam ediyor. 23 Kasım 2024 tarihinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, iki şahsın şüpheli bir şekilde poşet alışverişi yaptığı fark edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu, kimlik tespit çalışmaları yapılarak şahısların A.A. (46) ve Ö.A. (45) olduğu belirlendi. A.A.’nın 5, Ö.A.’nın ise 7 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Çevrede yapılan araştırmalarda 22,2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli A.A., suç unsurlarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A.A., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.