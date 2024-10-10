Silivri Atatürk Anadolu Lisesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Silivri Atatürk Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin ve öğretmenlerin deprem anındaki davranışlarını pekiştirmek amacıyla bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, öğrenciler acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini, güvenli alanlara nasıl ulaşacaklarını deneyimleyerek öğrendi. Okul yönetimi, bu tür tatbikatların öğrencilerde farkındalık oluşturma ve hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tatbikat sırasında öğrenciler, belirlenen güvenli alanlara hızlı ve düzenli bir şekilde ulaşarak başarılı bir uygulama gerçekleştirdiler. Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin süreçleri sorunsuz bir şekilde yönettikleri gözlemlendi.

Tatbikatı organize eden Sivil Savunma ekibinden Matematik öğretmeni Gökhan Gençarslan ve Kimya öğretmeni Özlem Usta'ya teşekkürlerini sunan okul yönetimi, öğrencilerin her türlü acil duruma hazırlıklı olmaları için bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.