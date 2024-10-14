Silivri Atatürk Anadolu Lisesi'nde Satranç Turnuvası Tamamlandı
Silivri Atatürk Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Erol Türkeşkul'un koordinesinde gerçekleştirilen satranç turnuvası, büyük bir heyecanla sona erdi. Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Okul Müdürü Muhsin Yazıcı tarafından madalyalarını aldı.
Silivri Atatürk Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni Erol Türkeşkul’un koordinesinde gerçekleştirilen satranç turnuvası, büyük bir heyecanla sona erdi. Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Okul Müdürü Muhsin Yazıcı tarafından madalyalarını aldı.
Birinci Efecan Kısaca, ikinci Oğuz Kaan Yılmaz ve üçüncü Murat Ata Kalkan, satrançta gösterdikleri başarılarla okul arkadaşlarının takdirini kazandı. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Beden Eğitimi Öğretmeni Erol Türkeşkul olmak üzere, Satranç Kulübü'nün kurulmasına destek veren okul idaresine, Din Kültürü Öğretmeni Elif Zengin ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gamze Aktaş’a teşekkür edildi.
Turnuvaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilerek, satranç sporunun okulda daha geniş kitlelere yayılması adına çalışmaların devam edeceği vurgulandı.