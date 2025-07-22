Silivri Avcılar Kulübü'nden Üyelerine Duyuru

Silivri Avcılık ve Atıcılık Kulübü, 2025-2026 av sezonu için izin kartı ve hediyelerin dağıtımına başladı.

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği (SAVAİSK), 2025-2026 av sezonu kapsamında üyelerine yönelik önemli bir duyuruda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon avlanma izin kartlarının (PUL) ve hediyelerin 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren kulüp merkezinden temin edilebileceği belirtildi.

Üyelerin gerekli belgelerle birlikte kulübe başvurarak kartlarını alabilecekleri ifade edilirken, tüm camiaya kazasız belasız, keyifli ve bereketli bir sezon dileğinde bulunuldu.