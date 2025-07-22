Silivri Avcılar Kulübü'nden Üyelerine Duyuru

Yeni sezon avlanma izin kartları dağıtıma çıktı

Silivri Avcılar Kulübü'nden Üyelerine Duyuru
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Silivri Avcılık ve Atıcılık Kulübü, 2025-2026 av sezonu için izin kartı ve hediyelerin dağıtımına başladı.

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği (SAVAİSK), 2025-2026 av sezonu kapsamında üyelerine yönelik önemli bir duyuruda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon avlanma izin kartlarının (PUL) ve hediyelerin 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren kulüp merkezinden temin edilebileceği belirtildi.

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Üyelerin gerekli belgelerle birlikte kulübe başvurarak kartlarını alabilecekleri ifade edilirken, tüm camiaya kazasız belasız, keyifli ve bereketli bir sezon dileğinde bulunuldu.