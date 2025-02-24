Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği, Sezonu Kapanış Yemeği ile Noktaladı

Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin 2024-2025 sezonu kapanış yemeği hafta sonu düzenlendi. Etkinlikte, dernek üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek sezonun değerlendirmesini yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, avcılık ve atıcılık sporuna gönül vermiş dernek üyeleriyle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Onurhan Kula ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Balcıoğlu, gelecek sezon için başarı dileklerini iletti.

SİBESO Başkanı Nuray Koçer, muhtarlar ve siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı kapanış yemeği, derneğin sosyal ve sportif faaliyetlerine verilen desteğin bir göstergesi oldu.