Silivri, Avukat-Yazar Hulusi Üstün'ü Son Yolculuğuna Uğurladı

Silivri, edebiyat, hukuk ve kültür dünyasına önemli katkılar sunan değerli bir ismini daha kaybetti. Silivri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Avukat-Yazar Hulusi Üstün, çeşitli dergi ve gazetelerde hukuk, edebiyat, tarih ve kültür konularında kaleme aldığı yazılarla tanınırken, uluslararası sempozyumlarda Kafkasya ve Balkanlar üzerine sunduğu bildiriler ve öykücülük alanında kazandığı ödüllerle de adından söz ettirmişti. Ayrıca, kamu idarelerinde İdare Hukuku danışmanlığı görevinde bulundu.

Üstün’ün cenaze namazı, bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde Silivri Müftüsü İsa Sağlam tarafından kıldırıldı. Namazın ardından cenaze, dualar ve tekbirlerle cenaze nakil aracına kadar uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı tören sırasında, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da bir konuşma yaparak Üstün’ün Silivri ve ülkemize kattığı değerleri anımsattı ve kendisinin daima saygıyla anılacağını ifade etti. Üstün, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.