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Silivri azmin zaferine tanıklık etti

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Yoğurt Festivali'ni izlemeye gelen Silivrililer eşine az rastlanır bir performansa tanık oldu.

Silivri azmin zaferine tanıklık etti
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14 yaşında elektrik akımına kapılarak iki kolu ve bir bacağını kaybeden 61 yaşındaki Sebahattin Genli, festival kapsamında konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent’e bateri çalarak eşlik etti.
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan 60. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Yoğurt Festivali’nin ilk gününü izlemeye gelen Silivrililer eşine az rastlanır bir performansa tanık oldu. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında elektrik akımına kapılarak iki kolu ve bir bacağını kaybeden 61 yaşındaki Sebahattin Genli, festival kapsamında konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent’e bateri çalarak eşlik etti. Müziğe olan aşkı ile hayata sımsıkı sarılan Genli, koyu hayranı olduğu Haluk Levent’in konserindeki bateri performansıyla büyük takdir topladı ve görenleri kendisine hayran bıraktı. Sebahattin Genli, SMA hastası Asel bebek için başlatılan kampanyaya destek olarak herkesi 4923’e SMS göndermeye davet etti.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Silivri azmin zaferine tanıklık etti
Silivri azmin zaferine tanıklık etti
Silivri azmin zaferine tanıklık etti
Silivri azmin zaferine tanıklık etti

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