Silivri Başsavcılığı'nda Görev Değişimi
HSK kararıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine atanırken, başsavcılık görevine Barış Kurt getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin son kararı doğrultusunda Silivri Adliyesinde görev değişikliği yaşandı. Mevcut Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanarak ilçedeki görevini tamamladı.
Boşalan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt atandı.