Silivri Belediye Başkan Yardımcılarına Hayırlı Olsun Ziyareti

Silivri'nin mahalle muhtarları, Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Meral Demir Kutlu, Tan Hüseyin Kıroğlu, Emine Tarin, Fatih Yavuz ve Yavuz Alçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Silivri Belediye Başkan Yardımcılarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri'nin mahalle muhtarları, Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Meral Demir Kutlu, Tan Hüseyin Kıroğlu, Emine Tarin, Fatih Yavuz ve Yavuz Alçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında muhtarlar, başkan yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Silivri Muhtarları, "Silivri Birlikte Güzel" mesajıyla, ilçenin gelişimi ve huzuru için el birliğiyle çalışmanın önemini vurguladılar.

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Belediye başkan yardımcıları, ziyaretleri için muhtarlara teşekkür ederek, Silivri'nin daha iyiye gitmesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.
 

Silivri Belediye Başkan Yardımcılarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Silivri Belediye Başkan Yardımcılarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Silivri Belediye Başkan Yardımcılarına Hayırlı Olsun Ziyareti