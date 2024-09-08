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- Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Fenerköy Yağlı Tohumlar Ayçiçek Alım Tesisi'ni Ziyaret Etti
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Fenerköy Yağlı Tohumlar Ayçiçek Alım Tesisi'ni Ziyaret Etti
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Fenerköy'deki yağlı tohumlar ayçiçek alım yeri ve depo tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Kutlu, Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya'ya, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun selamlarını iletti.
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Fenerköyde bulunan yağlı tohumlar alım yeri ve depo tesisine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, yönetim kurulu üyeleri, Yağlı Tohumlar Müdürü Gökmen Esin ve personeller de katıldı. Tarımsal üretimin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Kutlu, Silivri Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarına ve tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerine dikkat çekti.