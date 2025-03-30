Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde Kıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan Bayramı’nda bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii’nde kıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, oğlu Sarp Balcıoğlu ile birlikte bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu bayram namazının ardından Gazitepe’ye geçerek kahvehaneleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Balcıoğlu, onların önerilerini dinledi ve ilçede yapılan bayram hazırlıklarından bahsetti.