Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu bayram ziyaretlerine devam ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu bayram ziyaretlerine devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali’ne bayram ziyaretinde bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bayram ziyaretlerini sürdürüyor. İlçedeki dernekleri ziyaret ederek dernek yöneticilerinin ve vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Balcıoğlu, Silivri Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali’ne de ziyarette bulundu. Kastamonulu vatandaşlar ve dernek yönetiminin bayramını kutlayan Başkan Balcıoğlu, sıcak karşılamaları için teşekkür etti. Derneklerin Silivri’nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunduğunu vurgulayan Balcıoğlu, Silivri’nin gelişimi için dernek, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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